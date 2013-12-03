Eboue'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Emmanuel Eboue'nin, sağ üst arka adalesinde 1. evre kas zorlanması, ödem ve kanama tespit edildiği öğrenildi. Eboue, Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyemezken, ligde Elazığspor ile oynanacak maçta da görev almasının zor olduğu öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Emmanuel Eboue'nin sağ üst arka adalesinde 1. evre kas zorlanması, ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."