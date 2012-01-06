-Eboue, Zokora ve Gosso'ya milli görev ABİDJAN (A.A) - 06.01.2012 - Galatasaraylı Emmanuel Eboue, Trabzonsporlu Didier Zokora ve Ordusporlu Jean-Jacques Gosso, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası aday kadrosuna çağrıldı. 21 Ocak-12 Şubat'ta Gabon ve Ekvator Ginesi'nde düzenlenecek kupada mücadele edecek Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 25 futbolcudan oluşan aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör François Zahoui'nin açıkladığı, 10 Ocak'ta 23 futbolcuya indirilecek listede, Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 3 oyuncu da bulunuyor.