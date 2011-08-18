-Eboue: Terim Galatasaray'a gelmemde etkili oldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Galatasaray'ın Arsenal'den transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, Tottenham'dan da kendisine teklif geldiğini, ancak Fatih Terim'in de etkisiyle Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Eboue, yaptığı açıklamada, ''Galatasaray'a gelmeden önce başka takımlar da benle temasa geçti. Aralarında Tottenham ve başka Avrupa takımları vardı'' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sarı-kırmızılı takımı seçmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Eboue, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in de Terim ile çalışmasını tavsiye ettiğini kaydetti. Eboue, ''Galatasaray'a Fatih Terim'in beni istediğini söylemesi nedeniyle geldim ve bu bana güven verdi. Burada herkes beni görmekten mutlu oldu. Yeni teknik direktörüme hem kendim, hem onun için elimden geleni yapacağıma söz verdim'' diye konuştu.