T24 LogoT24 Logo
Spor

Eboue: Terim Galatasaray'a gelmemde etkili oldu ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 19:51

-Eboue: Terim Galatasaray'a gelmemde etkili oldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Galatasaray'ın Arsenal'den transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, Tottenham'dan da kendisine teklif geldiğini, ancak Fatih Terim'in de etkisiyle Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi. Eboue, yaptığı açıklamada, ''Galatasaray'a gelmeden önce başka takımlar da benle temasa geçti. Aralarında Tottenham ve başka Avrupa takımları vardı'' dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sarı-kırmızılı takımı seçmesinde önemli bir etken olduğunu söyleyen Eboue, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in de Terim ile çalışmasını tavsiye ettiğini kaydetti. Eboue, ''Galatasaray'a Fatih Terim'in beni istediğini söylemesi nedeniyle geldim ve bu bana güven verdi. Burada herkes beni görmekten mutlu oldu. Yeni teknik direktörüme hem kendim, hem onun için elimden geleni yapacağıma söz verdim'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24