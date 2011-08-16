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Spor

Eboue sağlık kontrolünden geçti İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 17:00

-Eboue sağlık kontrolünden geçti İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray'ın prensipte anlaştığı ve dün akşam İstanbul'a getirttiği Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue, sağlık kontrolünden geçti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den transfer edilecek Eboue, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde bir dizi teste tabi tutuldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos ile yarın yapacakları hazırlık karşılaşması için Atina'ya götürmedikleri Emmanuel Eboue'ye iki gün izin verdiklerini, Fildişi Sahilli oyuncunun Slovenya'da gerçekleştirecekleri kampa katılacağını ifade etmişti.

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