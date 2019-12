-Eboue resmen Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fildişi Sahilli futbolcusu Emmanuel Eboue'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, dün İstanbul'a getirttiği ve bugün sağlık kontrolünden geçirdiği Fildişi Sahilli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Arsenal oyuncularından Emmanuel Eboue ile 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 4 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncunun kulübü Arsenal'e 3 milyon 500 bin avro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Oyuncuya ise 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarının her biri için 2 milyon 500 bin avro, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarının her biri için ise 2 milyon 200 bin avro sabit transfer ücreti ve her sezon için 10 bin avro maç başı ücreti ödenecektir.''