Eboue, G.Saray atkısını almadı

T24 - Arsenal’den transfer edilen oyuncu için İngiliz kulübüne 3.5 milyon, Fildişi Sahilli yıldıza ise yıllık 3 milyon Euro verilecek. Havalimanında ilginç bir olay yaşandı. Bir taraftarın atkı verdiği Eboue, atkıyı almayarak taraftara geri verdi. Sonrasında açıklama yapan oyuncu "G.Saray atkısı olduğunu anlamadım” dedi.



G.Saray bir yıldıza daha imzayı attırdı. Sarı kırmızılılar, bir aydan bu yana peşinde koştuğu Emmanuel Eboue’yi renklerine bağladı. Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu dün İstanbul’a geldi ve Muslera, Ujfalusi, Melo, Selçuk ile Ceyhun’un ardından o da resmen Galatasaraylı oldu.



Hürriyet’in günler önce transferini duyurduğu Eboue’nin alınmasıyla sarı kırmızılılarda sağ kanat operasyonu da başarıyla tamamlanmış oldu.

G.Saray’ı ve İstanbul’u Song’a sordu



Arsenal’den ayrılacağını açıklayan ve temmuz ayının ortalarında temasa geçilen Emmanuel Eboue, sarı kırmızılı yöneticilere “Ben Galatasaray’a seve seve gelirim. Ancak önce kulübüm Arsenal’i ikna etmeniz gerekiyor” demişti.



Fildişi Sahilli yıldız ayrıca Arsenal’den yakın dostu olan Alexander Song’un dayısı Galatasaray’ın eski futbolcusu Rigobert Song’dan Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgiler aldı. Emannuel Eboue, bu oyuncudan edindiği olumlu referans sonrası, sarı kırmızılı kulübün teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Ayağının tozuyla kampa katılacak



Nitekim, dün akşam 19.50 uçağı ile İstanbul’a gelen Emmanuel Eboue ayağının tozuyla yeni takımının bugün başlayacak yurt dışı kampına katılacak.



Emmanuel Eboue için sarı kırmızılı kulübün kasasından uzun süren pazarlık sonrası Arsenal’e verilmek üzere 3.5 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.



Sarı kırmızılı takımla 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan Eboue ise yılda yaklaşık olarak 3 milyon Euro garanti para alacak. Eboue daha sonra yeni takımının kampına katılacak.

Gözler Keita ve diğer transferlerde



Sağ kanadın yanı sıra stoper mevkiinde de forma giyen Eboue’nin transferinin ardından şimdi gözler Abul Kader Keita ile sol kanada yapılacak takviyeye çevrildi. Arda Turan’dan boşalan yer ve sol kanat için ilk düşünülen isim Arshavin’di. Ancak, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger bu transferin önüne engel oldu. Yabancı olarak sol taraf için düşünülen isimler ise Yossi Benayoun ve Lucho Gonzalez.



Öte yandan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, bugün Abdul Kader Keita’nın menajeri ve amcası olan Alfred Obrou bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray atkısı olduğunu anlayamamış



G.Saray’ın yeni transferi Eboue dün İstanbul’a gelirken Atatürk Havalimanı’nda ilginç bir olay yaşandı. Fildişili yıldızı havalimanında G.Saray Menajeri Cenk Ergun karşılarken, bir taraftarın atkı verdiği Eboue, atkıyı almayarak taraftara geri verdi. Olay sonrası açıklama yapan Eboue, “Beyaz renkli olduğu için G.Saray atkısı olduğunu anlamadım” dedi.

Kral ve oğlu Florya’daydı



G.Saray’ın dün akşam yaptığı çalışmada küçük bir G.Saraylı vardı. Sarı kırmızılıların efsane oyuncusu ve Ak Parti Milletvekili Hakan Şükür’ün 5 yaşındaki oğlu Ömer, dün Florya’daydı. Ömer, bir ara sahada Terim ile kısa süreliğine top oynadı.