Ebola'yı 30 dakikada tespit eden test yaptı, 16 yaşındaki öğrenci Google bilim ödülünü kazandı

ABD'de yaşayan 16 yaşındaki Olivia Hallisey, Ebola'yı en kısa sürede tespit eden test sayesinde Google Bilim Fuarı ödülünü kazandı. Hallisey'in testi, Ebola'yı 30 dakika içinde tespit ediyor.

Connecticut eyaletinde yaşayan lise öğrencisi Olivia Hallisey, en hızlı ve en ucuz Ebola testini geliştirerek geleneksel Google Bilim Fuarı'nı bu yıl kazanan isim oldu. Hallisey'in sadece yarım saat içinde Ebola izini saptayan testinin maliyeti ise 25 dolar.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Hallisey, Ebola hastalığını tespit etmek için kullanılan mavcut ELISA testinin bin dolar maliyetinde olduğunu, karmaşık bir kurulum içerdiğini ve kullanımı için eğitimli bir kişinin bulunması gerektiğini belirtti. Hallisey, tıbbi altyapının yetersiz olduğu yerlerde kullanılması çok zorlaşan ELISA'nın teşhis süresinin 12 saat olduğuna dikkat çekti.

Hallisey'in geliştirdiği test sayesinde teşhis süresi ciddi ölçüde kısalırken, erken teşhis sayesinde Ebola'ya yakalanan insanların kurtulma şansının yüzde 90 artacağı belirtildi. ELISA testindeki malzemelerin yanı sıra ipek iplik kullanarak dört kanallı bir düzenek hazırlayan Hallisey, oda sıcaklığında serum örneği ve su katılmasıyla hastalık teşhisi yapılmasını sağladı.

Hallisey, 13-18 yaş arası gençlerin projelerini sunduğu yarışmada 50 bin dolarlık burs kazandı.