Ebola'ya karşı 'Beyaz Bereliler'



Bundan yaklaşık bir yıl önce Batı Afrika’daki Ebola vakaları artış göstermeye başladığında, bu tehlikeli virüsün yol açtığı salgın yeterince ciddiye alınmamıştı. Bunu, Alman hükümetinin Ebola krizinden sorumlu temsilcisi, diplomat ve Afrika uzmanı Walter Lindner de teslim ediyor. Lindner "Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü dışında hepimiz tepki vermekte geç kaldık. Onlar gerçekten de çok erken, yani geçen yılın mart ayında alarm zilleri çaldığında çoktan bölgedelerdi. Onların dışında hemen herkes pek kulak asmadı. Bu bir özür değil ancak bunun da bir takım sebepleri vardı. Bunlar arasında örneğin, daha önce 23 kez salgın alarmı verilmiş ancak hepsi ufak ölçekli kalmıştı, neden 24’üncüsü büyük olsundu ki?" şeklinde konuşuyor.

Acil tıbbı birlik

Ancak 24’üncü salgın gerçekten çok büyük oldu. Hem de daha önce hiç olmadığı kadar büyük boyutlarda. O günden bu yana Liberya, Sierra Leone ve Gine’de yaklaşık 11 bin kişi Ebola virüsünden hayatını kaybetti. Hâlihazırda salgın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak Lindner yine de bunun Ebola ile mücadelede hız kesmek için geçerli bir sebep olmadığını vurguluyor.

Alman hükümeti de bu tarz bir salgına yanıt vermekte bir daha geç kalmamak için "Beyaz Bereliler" adlı yeni bir proje hayata geçirmeyi planlıyor. Hâlihazırda Batı Afrika’daki kriz bölgesinde incelemelerde bulunan Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, projeye ilişkin şunları kaydediyor: "Bu proje çok hızlı harekete geçecek, birkaç gün ve hafta içerisinde kriz yerinde olacak doktorlar ve teknikerlerden oluşan bir birliği kapsıyor. Ama tabii ki AB, BM ve tabii Dünya Sağlık Örgütü de mümkün olduğunca çabuk kriz yerinde olmak için çabalayacak."

Müller, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) kapsamında sivil bir birliğin, gelecekte söz konusu krizlere daha hızlı tepki verip 3-5 gün içerisinde kriz bölgesinde çalışmalara başlamak için hazır tutulacağını kaydetti.

Projeye getirilen eleştiriler

Kendi acil tıbbi birliğini oluştursa da federal hükümetin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü gibi özel yardım kuruluşlarının tecrübesine başvuracağı tahmin ediliyor. Nitekim bu örgüt, Ebola salgının baş gösterdiği 2013 yılı sonundan bu yana 5 binden fazla Ebola hastasını tedavi etti. Ayrıca örgütün kriz ülkeleri Liberya, Sierra Leone ve Gine’de 7 tedavi merkezi bulunuyor.

Örgütün Yönetim Kurulu Üyesi, Doktor Maximilian Gertler ise “Beyaz Bereliler” adlı projeye temkinli yaklaşanlardan. Bunun nedenini Gertler şöyle özetliyor: "Ben kendim de örneğin Çad mülteci kampı gibi kriz bölgelerinde görev yaptım. Tecrübelerim bana yardımda bulunanların askeri aktörlerle karıştırılmasının hiç de iyi bir şey olmadığını gösterdi."

Gertler ayrıca Ebola ile mücadele edenlerin bere takmasının zaten mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor. Zira Gertler,”Böyle bir virüsle mücadele ederken bırakın kafaya bere takmayı tamamen koruyucu kıyafet giymeniz gerekiyor” diye konuşuyor.

Federal hükümetin kurmayı planladığı sivil birliğin ne zaman hayata geçirileceği ise henüz belli değil.