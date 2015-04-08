T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ebola'ya karşı 'Beyaz Bereliler'

Alman hükümeti Ebola salgını gibi krizlere gelecekte daha hızlı tepki verebilmek için kendi acil tıbbi birliğini oluşturuyor.

08 Nisan 2015 21:56


Bundan yaklaşık bir yıl önce Batı Afrika’daki Ebola vakaları artış göstermeye başladığında, bu tehlikeli virüsün yol açtığı salgın yeterince ciddiye alınmamıştı. Bunu, Alman hükümetinin Ebola krizinden sorumlu temsilcisi, diplomat ve Afrika uzmanı Walter Lindner de teslim ediyor. Lindner "Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü dışında hepimiz tepki vermekte geç kaldık. Onlar gerçekten de çok erken, yani geçen yılın mart ayında alarm zilleri çaldığında çoktan bölgedelerdi. Onların dışında hemen herkes pek kulak asmadı. Bu bir özür değil ancak bunun da bir takım sebepleri vardı. Bunlar arasında örneğin, daha önce 23 kez salgın alarmı verilmiş ancak hepsi ufak ölçekli kalmıştı, neden 24’üncüsü büyük olsundu ki?" şeklinde konuşuyor.

Acil tıbbı birlik

Ancak 24’üncü salgın gerçekten çok büyük oldu. Hem de daha önce hiç olmadığı kadar büyük boyutlarda. O günden bu yana Liberya, Sierra Leone ve Gine’de yaklaşık 11 bin kişi Ebola virüsünden hayatını kaybetti. Hâlihazırda salgın kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Ancak Lindner yine de bunun Ebola ile mücadelede hız kesmek için geçerli bir sebep olmadığını vurguluyor.

Alman hükümeti de bu tarz bir salgına yanıt vermekte bir daha geç kalmamak için "Beyaz Bereliler" adlı yeni bir proje hayata geçirmeyi planlıyor. Hâlihazırda Batı Afrika’daki kriz bölgesinde incelemelerde bulunan Alman Kalkınma Bakanı Gerd Müller, projeye ilişkin şunları kaydediyor: "Bu proje çok hızlı harekete geçecek, birkaç gün ve hafta içerisinde kriz yerinde olacak doktorlar ve teknikerlerden oluşan bir birliği kapsıyor. Ama tabii ki AB, BM ve tabii Dünya Sağlık Örgütü de mümkün olduğunca çabuk kriz yerinde olmak için çabalayacak."

Müller, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) kapsamında sivil bir birliğin, gelecekte söz konusu krizlere daha hızlı tepki verip 3-5 gün içerisinde kriz bölgesinde çalışmalara başlamak için hazır tutulacağını kaydetti.

Projeye getirilen eleştiriler

Kendi acil tıbbi birliğini oluştursa da federal hükümetin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü gibi özel yardım kuruluşlarının tecrübesine başvuracağı tahmin ediliyor. Nitekim bu örgüt, Ebola salgının baş gösterdiği 2013 yılı sonundan bu yana 5 binden fazla Ebola hastasını tedavi etti. Ayrıca örgütün kriz ülkeleri Liberya, Sierra Leone ve Gine’de 7 tedavi merkezi bulunuyor.

Örgütün Yönetim Kurulu Üyesi, Doktor Maximilian Gertler ise “Beyaz Bereliler” adlı projeye temkinli yaklaşanlardan. Bunun nedenini Gertler şöyle özetliyor: "Ben kendim de örneğin Çad mülteci kampı gibi kriz bölgelerinde görev yaptım. Tecrübelerim bana yardımda bulunanların askeri aktörlerle karıştırılmasının hiç de iyi bir şey olmadığını gösterdi."

Gertler ayrıca Ebola ile mücadele edenlerin bere takmasının zaten mümkün olmadığını da sözlerine ekliyor. Zira Gertler,”Böyle bir virüsle mücadele ederken bırakın kafaya bere takmayı tamamen koruyucu kıyafet giymeniz gerekiyor” diye konuşuyor.

Federal hükümetin kurmayı planladığı sivil birliğin ne zaman hayata geçirileceği ise henüz belli değil.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanEbolaBundanBatı Afrika EbolaAfrikaWalter LindnerTanımayan DoktorlarLiberya Sierra LeoneGineLindnerBereliler34;Batı AfrikaAlman Kalkınma Bakanı Gerd MüllerDünya SağlıkAlman UluslararasıKurumuSınır Tanımayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24