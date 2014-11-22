Ebola'dan ölenlerin sayısı 5 bin 549 yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısının 5 bin 459'a yükseldiğini açıkladı

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Kasım'a kadar büyük kısmı Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 15 bin 351 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi. Liberya'da 7 bin 82 vakada 2 bin 963 kişi, Sierra Leone'de 6 bin 190 vakada bin 267 kişi, Gine'de ise 2 bin 47 vakada bin 214 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ebola virüsü nedeniyle Mali'de 6 kişi, Nijerya'da 8 kişi ve ABD'de de 1 kişi hayatını kaybetmişti.

DSÖ açıklamasında ayrıca 588 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, bu kişilerden 337'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.