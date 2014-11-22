T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ebola'dan ölenlerin sayısı 5 bin 549 yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 588 sağlık çalışanında Ebola virüsü tespit edildiğini ve bu kişilerden 337'sinin öldüğünü duyurdu

22 Kasım 2014 23:13

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünün yol açtığı salgında ölenlerin sayısının 5 bin 459'a yükseldiğini açıkladı 

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Kasım'a kadar büyük kısmı Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone'de olmak üzere 15 bin 351 Ebola vakası tespit edildiği belirtildi. Liberya'da 7 bin 82 vakada 2 bin 963 kişi, Sierra Leone'de 6 bin 190 vakada bin 267 kişi, Gine'de ise 2 bin 47 vakada bin 214 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 

Ebola virüsü nedeniyle Mali'de 6 kişi, Nijerya'da 8 kişi ve ABD'de de 1 kişi hayatını kaybetmişti.

DSÖ açıklamasında ayrıca 588 sağlık çalışanında virüs tespit edildiği, bu kişilerden 337'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

 

ETİKETLER

dünya sağlık örgütüebolavirüsölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24