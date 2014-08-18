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Dünya

Ebola virüsü taşıyan hastalar karantina merkezinden kaçtı

Liberya'da ebola virüsü şüphelilerinin tutulduğu bir karantina merkezi basıldı

18 Ağustos 2014 09:36

Liberya’da ebola virüsü şüphelilerinin tutulduğu bir karantina merkezi basılarak yağmalandı. Virüsü taşıdığından şüphelenilenler kaçtı.

Merkez yağmalanırken virüsü taşıdığından şüphelenilenler kaçtı. Yağmacılar, merkezdeki yatakları, yorganları, tıbbi malzemeleri yanlarına aldı.

Yetkililer, kaçırılan birçok malzemede kan lekeleri olduğuna dikkat çekti ve  merkeze saldıranların da virüsü kapmış olabileceklerini belirtti.

Saldırı sırasında merkezde virüsü taşıdığından şüphelenilen en az 20 hasta olduğu kaydediliyor. Bazı kaynaklar hastaların tamamında virüsün tespit edilediğini iddia ediyor.

Protestocuların bölgeye diğer yerleşim birimlerinden şüpheli hastaların getirilmesinden rahatsız oldukları belirtiliyor.

50 bin kişinin yaşadığı West Point'te virüsün bu olaydan sonra hızla yayılmasından endişe ediliyor. Liberyalı yetkililer şu an için bölgeyi karantinaya almayı düşünmediklerini açıkladı.

 

Binden fazla kişi öldü

 

Ebola salgını Şubat ayında Gine'de başladı, Liberya, Sierra Leone ile Nijerya'ya yayıldı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bini aştı. 2 binden fazla kişide de virüs tespit edildi.

Vücut sıvılarıyla bulaşan ebola virüsü yüzde 90 oranında öldürüyor. Bununla birlikte son salgındaki ölüm oranının yüzde 60 olduğu belirtiliyor.

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