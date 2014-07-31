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Dünya
Deutsche Welle

Ebola korkusuyla okullar kapatıldı

Batı Afrika ülkeleri, Ebola virüsüyle mücadele çerçevesinde benzeri görülmemiş önlemler almaya devam ediyor.

31 Temmuz 2014 13:08


Liberya Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf, Ebola virüsüyle daha etkin mücadele edilmesi amacıyla bir dizi önlemi daha yürürlüğe koydu. Bu kapsamda tüm okullar kapatılırken, kamu personeli de 30 günlük zorunlu izne çıkarıldı. Sınır bölgelerindeki tüm pazarlar kapatıldı. Cuma günü "milli dezenfeksiyon günü" ilan edildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Bart Janssens, salgının başka bir örneği bulunmadığına dikkat çekerek durumun kontrol altına alınamaması durumunda hastalığın pek yakında farklı ülkelere de sıçrayacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şimdiye kadar virüsün en az bin 200 kişiye bulaştığını tespit ettiklerini ve 670'in üzerinde hastanın öldüğünü açıkladı.

ABD gönüllüleri bölgeden çekiliyor

Ebola virüsü, tekrarlandığı takdirde ölümle sonuçlanan hemorajik ateşe yol açıyor. Virüs insandan insana vücut sıvıları aracılığıyla geçiyor. Virüsün aşısı ve ilacı bulunmuyor. Ancak erken müdahale hastaları ölümden kurtarıyor.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Barış Gönüllüleri'nden (Peace Corps) yapılan açıklamada ise, bölgede görev yapan yüzlerce gönüllünün salgın nedeniyle geri çekileceği açıkladı. Ebola'dan ölen bir hastayla temasta bulunan Barış Gönüllüleri üyesi iki kişinin karantinada bulunduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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