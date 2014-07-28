Ebola korkusu sınır kapattırdı



Devlet Başkanı Ellen Johnson-Sirleaf'in başkanlığında toplanan kriz merkezi, bir dizi olağanüstü karar aldı.

Buna göre iki havaalanı ve 3 sınır kapısı dışında tüm sınır kapıları kapatılacak. Geçişlere açık havaalanları ve sınır kapıları ise çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Ülkeye giriş-çıkış yapan herkes ebola testinden geçirilecek.

Önlemler kapsamında kalabalıkların toplandığı siyasi miting gibi etkinlikler engellenecek. Kamuya açık yerlerde lavabolar kurulacak ve dezenfeksiyon imkânları sunulacak.

Otel, restoran ve sinemalarda her 5 dakikada bir ebola tehdidi konusunda aydınlatıcı bir video kaydının gösterimi sağlanacak.

Ebola, sıvı transferiyle bulaşıyor. Liberya'daki vaka sayısı 224, virüsten ötürü ölenlerin sayısı ise 127'ye ulaştı.