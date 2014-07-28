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Dünya
Deutsche Welle

Ebola korkusu sınır kapattırdı

Batı Afrika ülkesi Liberya, ebola virüsü nedeniyle tüm komşularıyla olan sınır kapılarını kapatma kararı aldı.

28 Temmuz 2014 16:55


Devlet Başkanı Ellen Johnson-Sirleaf'in başkanlığında toplanan kriz merkezi, bir dizi olağanüstü karar aldı.

Buna göre iki havaalanı ve 3 sınır kapısı dışında tüm sınır kapıları kapatılacak. Geçişlere açık havaalanları ve sınır kapıları ise çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Ülkeye giriş-çıkış yapan herkes ebola testinden geçirilecek.

Önlemler kapsamında kalabalıkların toplandığı siyasi miting gibi etkinlikler engellenecek. Kamuya açık yerlerde lavabolar kurulacak ve dezenfeksiyon imkânları sunulacak.

Otel, restoran ve sinemalarda her 5 dakikada bir ebola tehdidi konusunda aydınlatıcı bir video kaydının gösterimi sağlanacak.

Ebola, sıvı transferiyle bulaşıyor. Liberya'daki vaka sayısı 224, virüsten ötürü ölenlerin sayısı ise 127'ye ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Batı AfrikaLiberyaBaşkanı Ellen Johnson-SirleafDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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