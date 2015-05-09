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Dünya

Ebola, göz rengini değiştirdi

ABD'de tedavi olarak eboladan kurtulan Dr. Crozier'in gözünde ebola çıktı

09 Mayıs 2015 17:16

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde Sierra Leone’ye ebola hastalarını tedavi etmek üzere gittiğinde virüs bulaşan, ancak daha sonra tedavi olarak iyileşen ABD’li doktor Ian Crozier’in gözünde ebola virüsüne rastlandı. Göz renginin değişmesi üzerine doktora giden Crozier, durumun ebola virüsü nedeniyle ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

New York Times’ın haberine göre, Ekim’de hastaneden taburcu olan Crozier, sol gözünde görme kaybı, basınç, ağrı ve göz rengi değişimi nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar, Crozier’in gözyaşında ve gözünün üst yüzeyinde virüs bulunmadığını söylerken, hastanın herhangi bir kişiye virüs bulaştırma ihtimalinin bulunmadığı açıklandı.

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