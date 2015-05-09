Ebola, göz rengini değiştirdi

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde Sierra Leone’ye ebola hastalarını tedavi etmek üzere gittiğinde virüs bulaşan, ancak daha sonra tedavi olarak iyileşen ABD’li doktor Ian Crozier’in gözünde ebola virüsüne rastlandı. Göz renginin değişmesi üzerine doktora giden Crozier, durumun ebola virüsü nedeniyle ortaya çıktığını öğrenince şaşkınlık yaşadı.

New York Times’ın haberine göre, Ekim’de hastaneden taburcu olan Crozier, sol gözünde görme kaybı, basınç, ağrı ve göz rengi değişimi nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar, Crozier’in gözyaşında ve gözünün üst yüzeyinde virüs bulunmadığını söylerken, hastanın herhangi bir kişiye virüs bulaştırma ihtimalinin bulunmadığı açıklandı.