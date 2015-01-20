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Dünya

Ebola aşısı uygulaması Şubat'ta başlayacak

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Gine, Sierra Leone ve Liberya başta olmak üzere batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan Ebola salgını, şimdiye kadar en az 8 bin 459 kişinin ölümüne neden oldu

20 Ocak 2015 15:53

Senegal'de ölümcül Ebola salgını ile mücadele kapsamında ilk aşı uygulamasının Şubat ayında başlatılacağı bildirildi.

Senegal Sağlık Bakanlığı, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen aşı ve ilaçların Şubat ayında deneneceğini açıkladı. 

AA'da yer alan habere göre, AİDS üzerine yaptığı araştırmalarla bilinen Prof. Dr. Souleymane Mboup, deneme amaçlı aşı uygulaması için tüm yasal izinlerin alındığını ve Şubat’ta sağlık merkezlerine dağıtımının yapılacağını söyledi.

Mboup ayrıca, Ebola ile mücadelede bugüne kadar elde edilen bilgilerin önemine değinerek, aşı uygulamasının başarılı olması için hızlı ve anında müdahalede bulunan bilim adamı ekiplerince uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, Gine, Sierra Leone ve Liberya başta olmak üzere batı Afrika ülkelerini etkisi altına alan Ebola salgını, şimdiye kadar en az 8 bin 459 kişinin ölümüne neden oldu.

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