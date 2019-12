-EBK'YA 3 FİRMA TEKLİF VERDİ ANKARA (A.A) - 30.07.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK), 3 bin 500 ton canlı kasaplık sığır alımı için bugün düzenlediği ihalede, 46 firmaya davetiye gönderilirken şartname alan 3 firma teklifte bulundu. İhalede en düşük teklifi Ürdün merkezli Hijazi and Ghosheh Limited Co. 14 milyon 315 bin dolarla verdi.