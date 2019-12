-EBK'NIN İHALESİNE 3 FİRMA TEKLİF VERDİ ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Et ve Balık Kurumunun (EBK) 10 bin tonluk kasaplık canlı sığır ithalatı ihalesinde 3 firma teklif verdi. 45 firmaya davetiye gönderilen ve 4 firmanın şartname aldığı ihalede teklif veren firmalar Hacılar, Khaled Hijazi and Ghosheh Ltd. Co., Altınstern oldu.