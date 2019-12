-EBK'NIN 4. İTHAL İHALESİ YARIN ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK) 50 bin ton kasaplık hayvan alımı için yarın ihaleye çıkacak. İhale, EBK Genel Müdürlüğü Toplantı salonunda pazarlık usulü ile yapılacak. ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya ve Macaristan'dan Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown swiss ırkı kasaplık hayvan ithalatı yapılacak. Hayvanların yaşları 12-24 ay arasında, cinsiyeti erkek, canlı ağırlığı asgari 400 kilogram 750 kilogram olacak. İthal edilecek hayvanların teslim yerleri ve miktarlar şöyle: Eskişehir kombinasına 4 bin 500 ton, Sakarya kombinasına 4 bin 500 ton, Bursa kombinasına 4 bin 500 ton, Ankara kombinasına 4 bin 500 ton, İstanbul kombinasına 4 bin 500 ton, Erzurum kombinasına 1500 ton, Bingöl kombinasına 1500 ton, Van kombinasına 1000 ton, Ağrı kombinasına 1000 ton, Adana kombinasına 3 bin ton, Diyarbakır kombinasına 3 bin ton, Konya kombinasına 3 bin ton, Kayseri kombinasına 3 bin ton, Gaziantep kombinasına 3 bin ton, İzmir kombinasına 2 bin 500 ton, Aydın kombinasına bin ton, Afyon kombinasına 2 bin ton, Burdur kombinasına 1000 ton, Manisa kombinasına 1000 ton. Et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Bakanlar Kurulu kararıyla EBK Genel Müdürlüğü'ne ilk olarak 30 Nisan 2010'da, canlı sığır için 16 bin ton, sığır eti için (taze veya soğutulmuş, dondurulmuş) 7 bin 500 ton ithalat yetkisi verilmişti. EBK, et ithalatı yerine kasaplık hayvan ithalatını uygun görmüş, et ithalinin düşünülmediği belirtilmişti. EBK, 20 Mayıs'ta 8 bin ton kasaplık hayvan, 14 Haziran'da 4 bin ton besilik hayvan, 1 Temmuz'da ise 4 bin kasaplık hayvan ithali ihalesi gerçekleştirmişti. Bakanlar Kurulu, EBK'ya 29 Haziran 2010'da damızlık olmayan canlı sığır ithalatı için 100 bin ton olarak belirlenen tarife kontenjanı açmıştı.