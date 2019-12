-EBK'dan kırmızı ete zam ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK), kırmızı etin fiyatına 1 ila 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptı. EBK Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, döviz fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak canlı hayvan fiyatlarının arttığını belirterek, ''Döviz artınca yem fiyatları arttı. Bu da canlı hayvan fiyatlarını hem yurt içinde hem de yurt dışında arttırdı'' dedi. Daha önce 13 liradan aldıkları birinci kalite dana karkas fiyatının 14 liraya çıkması üzerine EBK satış noktalarındaki kırmızı et ürünlerinde zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kaya, ''Yaklaşık 6 aydır ürünlerimize zam yapmıyorduk. Ancak aldığımız hayvan fiyatlarının artmasına bağlı olarak kırmızı et ürünlerimize 1 ila 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptık. Ama yine piyasada en ucuz kırmızı et fiyatları bizim satış noktalarımızda'' diye konuştu. EBK satış noktalarındaki ürünlerin eski ve yeni fiyatları şöyle: Ürün Adı Eski Satış Fiyatı Yeni Satış Fiyatı DANA KIYMA 16,50 TL 17,50 TL DANA KUŞBAŞI 19,95 TL 22,00 TL DANA BİFTEK-ROSTO 24,00 TL 25,00 TL DANA PİRZOLA 25,00 TL 27,00 TL DANA KONTRFİLE 26,00 TL 28,00 TL DANA BONFİLE 35,00 TL 38,00 TL SUCUK 26,00 TL 28,00 TL SOSİS 19,00 TL 20,00 TL BİNGÖL KAVURMA 34,00 TL 38,00 TL SIĞIR KAVURMA (Normal) 26,00 TL 29,00 TL