-EBK YENİDEN KASAPLIK SIĞIR İTHAL EDECEK ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK) uzun bir aradan sonra, yeniden kasaplık sığır ithalatı için ihale yapmaya karar verdi. Kurum, 10 bin 500 ton kasaplık sığır ithalatı için 26 Temmuz'da ihale düzenleyecek. EBK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihale şartnamesi, 250 lira bedel ile satın alınabilecek. Teklifler, 26 Temmuz günü saat 10'da alınacak. Alım, 2 bin 500 ton ve 4 biner ton olmak üzere 3 kısma ayrılırken, istekliler bütün kısımlar için veya istedikleri kısım için ayrı ayrı teklif verebilecek. Yerli firmalar, ihalede teklif veremeyecek. İthal edilecek kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin, Belçika Mavisi ve Brown Swiss ırkı ve melezleri olacak. EBK, en son geçen yıl Eylül ayında kasaplık sığır, Ekim ayında da et ithalatı için ihale yapmıştı.