T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

EBK YENİDEN KASAPLIK SIĞIR İTHAL EDECEK  ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 14:03

-EBK YENİDEN KASAPLIK SIĞIR İTHAL EDECEK  ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK) uzun bir aradan sonra, yeniden kasaplık sığır ithalatı için ihale yapmaya karar verdi. Kurum, 10 bin 500 ton kasaplık sığır ithalatı için 26 Temmuz'da ihale düzenleyecek. EBK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ihale şartnamesi, 250 lira bedel ile satın alınabilecek. Teklifler, 26 Temmuz günü saat 10'da alınacak. Alım, 2 bin 500 ton ve 4 biner ton olmak üzere 3 kısma ayrılırken, istekliler bütün kısımlar için veya istedikleri kısım için ayrı ayrı teklif verebilecek. Yerli firmalar, ihalede teklif veremeyecek. İthal edilecek kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin, Belçika Mavisi ve Brown Swiss ırkı ve melezleri olacak. EBK, en son geçen yıl Eylül ayında kasaplık sığır, Ekim ayında da et ithalatı için ihale yapmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24