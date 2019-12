-EBK KASAPLIK HAYVAN İTHAL EDECEK ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Et ve Balık Kurumu (EBK), Avrupa'dan, kasaplık hayvan ithal edecek. Kilosu 2,90-2,98 avrodan toplam 2 bin 250 ton kasaplık hayvan ithal etmek isteyen ithalatçılarla sözleşme imzalanacak. EBK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kasaplık hayvanlar, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Finlandiya (Northem Ostrobothnia Bölgesi hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi hariç), Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres ve Voreio Bölgeleri hariç), Avusturya (Scharding, Bregenz, Hallein, Gmünd, Salzburg-Umgebung, Perg, lienz, St.Veit/Glan, Sankt Veit an der Glan Kirckberg/Krems Kirchdorf an der Krems ve Wiener Neustadt bölgeleri hariç) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin vereceği diğer Avrupa ülkelerinden yapılacak. İthal edilecek kasaplık sığırlar, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin, Belçika Mavisi, Brown Swiss ve Holstain ırkı ve melezleri olacak. Holstain ırkı ve melezlerinin oranı toplam miktarın yüzde 50'sinden fazla olmayacak. Holstain ırkı sığırlar diğer ırklarla karışık olarak sevk edilmeyecek. Yaşları 12 ay ile 24 ay arasında, erkek, canlı ağırlığı asgari 400 kilogram ve üzeri olacak, hayvanlarda herhangi bir fiziki kusur bulunmayacak. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvan ithalat için kabul edilmeyecek. EBK tarafından görevlendirilen ara denetim komisyonu, ihracatçı ülkelerden alınacak hayvanların teknik şartnameye uygun olarak ön seçimini yapacak. Ön seçimi yapılan hayvanlar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen veteriner hekimlerce muayene edilecek. İthal edildikten hemen sonra kesilen hayvanların yüzde 5'inden tesadüfi örnekleme yolu ile tekniğine uygun şekilde alınan beyin numunelerinin onaylı bir laboratuvarda BSE taramasına tabi tutulması ve sonuçlar elde edilinceye kadar canlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin piyasaya sürülmemesi sağlanacak. Alımı yapılacak hayvanlar firma tarafından işe başlama tarihinden itibaren haftalık 100-125 tonluk sevkiyatlarla 8 hafta içinde EBK Sakarya Kombinasına DAP (Delivered At Place- Belirlenen Yerde Teslim) yöntemiyle teslim edilecek. Alınacak kilogramı 2,90 avrodan alınacak birinci 750 tonluk parti Sakarya, kilogramı 2,95 avrodan alınacak ikinci 750 tonluk parti Ankara-Sincan, kilogramı 2,98 avrodan alınacak üçüncü 750 tonluk parti Yozgat kombinasına 8 hafta içinde teslim edilecek. İstekliler en az 250 tonluk miktar için sözleşme imzalayabilecek. Belirtilen şartları kabul eden isteklilerle, toplam bedelin yüzde 6'sı oranında kesin teminat alınmak suretiyle sözleşme imzalanacak. Yetkililer, et fiyatlarında herhangi bir hareketlenme olmaması için, ithalatın kısa sürede gerçekleşmesi amacıyla Avrupa'dan kasaplık hayvan ithalatına karar verildiğini, ihale sürecinin uzun sürmesi nedeniyle alım fiyatı belirleyerek sözleşme çağrısında bulunulduğunu söyledi. Diğer taraftan, EBK'nın sözleşmeli besicilik uygulaması kapsamında şimdiye kadar 4 bin başa yakın kasaplık hayvan için sözleşme yapıldığı, alım fiyatı piyasanın altında olduğu için besicilerin sözleşme uygulamasına fazla ilgi göstermediği belirtildi. EBK kilosu 13 liradan kasaplık hayvan alırken, serbest piyasada bu fiyat 14-15 lira arasında bulunuyor. Sözleşme yapıp hayvanını EBK'da kestiren besicilere, kilogram başına 20 kuruş fark verilecek. Erken veya geç kesimde 5 kuruş, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılan kesime 10 kuruş ilave bedel ödenmesi öngörülüyor. Böylece, yerli besici kg başına 35 kuruş fark alabilecek. Besiciler, özellikle Kurban Bayramı'ndaki satışlara hazırlandığı için, düşük fiyattan hayvan vermek istemiyor. Et fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla, geçen ay, kasaplık hayvan ithalatında gümrük vergisi, yüzde 30'dan yüzde 15'e indirilmiş, et ithalatındaki referans fiyat kilogram başına 5 dolardan 3,5 dolara indirilmişti.