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Ekonomi

EBK İHALESİNE 4 FİRMA TEKLİF VERDİ ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 18:49

-EBK İHALESİNE 4 FİRMA TEKLİF VERDİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Et ve Balık Kurumunun (EBK) 10 bin ton taze soğutulmuş karkas et ithalatı için açtığı ihalede 45 firmaya davet gönderilirken, 7 firma şartname aldı, 4 firma teklif verdi. EBK Genel Müdürlüğünde yapılan ihalenin birinci bölümünde, ilk teklifler ve belgeler alındı. İhalede Avusturya menşeli Altınstern firması, ihalenin 5 bin 200 tonluk kısmı için toplam 25 milyon 220 bin avro teklif sundu. Danimarka menşeli MB Food A/S firması 1200 tonluk kısım için 5 milyon 460 bin avro, Almanya menşeli Öztürk Production GMBH& Co.KG. firması 400 tonluk kısım için 1 milyon 840 bin avro, Almanya menşeli Aytaç Handels Gmbh. firması ise 400 tonluk kısım için 1 milyon 980 bin avro teklif verdi. Komisyon Başkanı Yusuf Gül, firmalardan saat 16.00'da ikincil tekliflerin alınacağını belirterek ihaleye ara verdi. Toplam 10 bin ton taze soğutulmuş karkas sığır etinin 4 bin tonu İstanbul, 1600 tonu Ankara, 800 tonu İzmir, 1200'er tonu Sakarya, Afyon ve Bursa'ya teslim edilecek.

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