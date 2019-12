-EBK ERZURUM KOMBİNASI CANLI HAYVAN İTHAL EDECEK ERZURUM (A.A) - 10.08.2010 - Et Balık Kurumu (EBK) Erzurum Kombina Müdürlüğü, yurt dışından yaklaşık 3 bin 700 büyükbaş canlı hayvan ithal edecek. Alınan bilgiye göre, Erzurum'a 15 Eylülden itibaren getirilecek ithal canlı hayvanlar için Kombina Caddesi'nde padoklar yapılıyor. Yaklaşık bin 500 ton civarında olan ve büyük çoğunluğu ''angus'' ırkı canlı hayvanın kesimi, EBK Erzurum Kombinasında yapılacak. Erzurum ve çevre illerde satışa sunulacak ithal et, kasaplara da dağıtılacak. Bu arada, yetkililer, şimdiye kadar Erzurum'da ithal hayvan kesimi yapılmadığını, yurdun diğer bölgelerindeki kombinalardan Erzurum'a sadece 300 ton ithal et gönderildiğini bildirdi. Bu nedenle bölgede et fiyatlarında henüz bir değişiklik olmadığını anlatan yetkililer, eylülde kesimi yapılacak ithal hayvanların kırmızı et fiyatını düşürmesini beklediklerini kaydetti. EBK yetkilileri, ayrıca yurdun diğer bölgelerinden ithal hayvan kesimi yapan kombinalardan et alımı yapacak dernek ve oda gibi sivil toplum örgütlerine, satın aldıkları etin özellikle depolanmasında gerekli desteği vereceklerini bildirdi.