-EBK, 10 BİN TON DAHA ET İTHAL EDECEK ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Et ve Balık Kurumu (EBK), 10 bin ton taze soğutulmuş karkas et ithalatı için yeni ihale açtı. Hayvanların kesimleri, EBK görevlileri nezaretinde İslami usullere göre Müslüman kasaplar tarafından yapılacak. Teslimatı gerçekleştirilecek taze soğutulmuş sığır etlerinin kesimi ile teslimatı arasındaki süre, maksimum 5 gün olacak. EBK'nın duyurusuna göre, taze soğutulmuş sığır eti ihtalatı, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Almanya (Niethersaschsen ve North Rhine Westphalia bölgeleri hariç), Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, İtalya (Sardunya Adası, Sicilya ve Piemonte bölgeleri hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi, Halland, Kornoberg, Skane, Jonkoping, Kalmar, Blekinge, Ostergotland, Vastra Gotland, Varmland, Orebro ve Sodermanland bölgeleri hariç), Polonya, Yunanistan (Voreio bölgesi hariç), Slovakya ve Slovenya'dan ve Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün izin vereceği diğer ülkelerden yapılacak. Yüksek besi randımanlı, azami 30 aylık, Angus, Hereford, Simmental, Charolais, Limousin ve Brown Swiss kültür ırkı ve melezleri, erkek sığırlardan elde edilmiş karkas et ithal edilecek. Karkasın üzerinde kıl, deri, işkembe içeriği, kan ve benzeri bulgular olmayacak ve beher karkas ortalama 250-450 kg arasında olacak. İhalede teklifler, 12 Ekim Salı günü saat 15.00'te alınacak. Kurumun daha önce 5 bin ton taze soğutulmuş karkas et ithalatı için açtığı ihale kapsamındaki teklifleri ise 6 Ekim Çarşamba günü alınacak. Yeni ihale şartnamesine göre, kesimi yapılacak sığırların Tarım ve Köyisleri Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından sağlık muayenesi yapılacak ve uygun bulunan sığırların kesimine izin verilecek. Kesimler, Tarım ve Köyisleri Bakanlığının elemanlarınca denetlenmiş, denetleme sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş, sadece sığır kesmek üzere resmi makamlarca ruhsatlandırılmış kombina veya mezbahalarda yapılacak. Hayvanların kesimleri, EBK görevlileri nezaretinde İslami usullere göre Müslüman kasaplar tarafından yapılacak. Et üretiminin her aşaması ve yükleme EBK'nın görevlendireceği ara denetim elemanları tarafından kontrol edilecek. İhracatçı ülkenin sığır etine ilişkin, hormon ve antibiyotik gibi kalıntı izleme programında olduğu, etlerin kalıntı izleme planına göre limitler dahilinde olduğu belgelendirilecek. Kesilen hayvanların kesimden sonra BSE yönünden negatif olduğuna dair analiz raporu istenecek. Teslimatı gerçekleştirilecek taze soğutulmuş sığır etlerinin kesimi ile teslimatı arasındaki süre, maksimum 5 gün olacak. Toplam 10 bin ton taze soğutulmuş karkas sığır etinin 4 bin tonu İstanbul, 1600 tonu Ankara, 800 tonu İzmir, 1200 tonu Sakarya, 1200 tonu Afyon ve 1200 tonu da Bursa'ya teslim edilecek. Etin son teslim tarihi, 21 Aralık 2010 olarak belirlendi. İhale dokümanı 250 lira bedel ile alınabilecek.