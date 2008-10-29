EBDR Türkiye’ye 600 milyon dolar aktaracak

Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankasının (EBRD), 2010 yılına kadar Türkiye'ye, yerel özel işletmelerin gelişimine ve ülke ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına destek amacıyla 600 milyon dolar tutarında sermaye aktaracağı bildirildi.



Bankadan yapılan açıklamada, EBRD Yönetim Kurulu tarafından Türkiye'nin kredilendirilen ülkeler arasına alınmasıyla ilgili kararın icrasının gerçekleştirileceği belirtilerek, EBRD'nin faaliyet gösterdiği Balkanlar,Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde Türkiye'nin ikinci büyük ekonomi durumunda bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Bu nedenle de Türk ekonomisinin gelecekte göstereceği gelişim EBRD için büyük önem taşımaktadır" denildi.



Türkiye'nin bu gruptaki ülkeler arasına dahil edilmesi kararının küresel bunalımın ortaya çıktığı ve örgütsel desteklerin ulusal ekonomilerin istikrar ve güvenliklerinin sağlanmasında etken olduğu bir döneme rastladığına da dikkat çekilen açıklamada, EBRD'nin Türkiye'de özel sektörün gelecekteki gelişimine devamlı olarak destekte bulunacağı ve özellikle de mali kriz ve ekonomik küçülmeden etkilenmeleri kuvvetle muhtemel olan büyük, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finanse edilmesine yardımcı olacağı bildirildi.



EBRD'nin Türkiye'ye aktaracağı sermayenin büyük bölümünü ekonomik reformlardan daha az pay alan kentlerin dışındaki bölgelere vermek isteğinde olduğuna da işaret edilen açıklamada, EBRD Başkanı Thomas Mirow'un Türkiye'den gelen taleplere yanıt vermekten büyük mutluluk duyduklarını söylediği belirtildi.



Açıklamaya göre Türkiye'deki dinamik pazar ekonomisinin getirilerinden sadece Türk halkı değil, diğer bölge ülkelerinin ekonomilerinin de faydalanacağını belirten Mirow, bölge ülkelerinde sürdürülebilir ekonomik gelişimin sağlanması için verecekleri desteğin, dünyanın büyük bir ekonomik krizin etkisinde olduğu bugün çok daha büyük önem taşıdığını kaydetti.



Açıklamada, Türkiye'nin 1991 yılında EBRD'nin kurucu hissedarlarından biri olduğu, 2008 yılının Nisan ayında da ülkedeki çeşitli sektörlerin ekonomik gelişimine yardımcı olacağını düşünerek, Banka sermayelerinin alıcısı olmak için başvuruda bulunduğu da hatırlatıldı.



EBRD'nin Türk ekonomisinin taleplerine ülkeyi yöneten yetkili organlarla işbirliği içinde yanıt verirken beş temel alana öncelik tanıyacağı, bu alanların da küçük ve orta işletmeler, tarımsal işletmeler, belediyelerin çevre hizmetleri, enerjinin verimli şekilde kullanımı ve özelleştirme oldukları belirtildi.

