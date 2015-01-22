Ebay işten çıkaracak



ABD merkezli e-ticaret platformu Ebay'de alınan karar, işgücünün yüzde 7'sini kapsıyor. Toplam 2 bin 400 eleman azaltımına gidilmesini öngören kararın uygulanmasına önümüzdeki haftalarda başlanacak.

Ebay grubunda istihdam azaltımıyla birlikte gündeme gelen yeniden yapılandırma operasyonu kapsamında kârdaki e-ödeme hizmeti Paypal, grubun diğer şirketlerinden ayrılacak. Ebay Başkanı John Donahoe, Paypal'in bağımsız hale getirilmesinin her iki şirket açısından olumlu olacağını söyledi. Kurumsal kullanıcılara e-ticaret hizmeti sunan Ebay Enterprise'ın da satılarak elden çıkarılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Ebay'in 2014'ün 4. çeyreğindeki kârı 936 milyon dolar, aynı dönemdeki ciro da 4,92 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Artış oranının beklentilerin altında kalması bu yıl hisse başına düşen kâr oranının da azalmasına yol açmıştı. Ebay'in kârı böylece beklentilerin altında kaldı.