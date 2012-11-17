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Dünya

eBay, 24 saatlik sokak pazarı kurdu

Kanada'nın Toronto kentinde 24 saatlik sokak pazarı kuran eBay, eksi 3 dereceyi bulan soğuğa karşın sokak pazarı kurdu

17 Kasım 2012 10:36

Dünyaca ünlü elektronik ticaret sitesi eBay, ünlü markalarla beraber Kanada'nın Toronto şehrinde 24 saatlik bir sokak pazarı kurdu.

Bir ilke imza atarak Toronto Bloor Caddesi'nde sokak satışı yapan eBay, Holiday Marketing ürünlerini, müşterilerin beğenisine sundu.

Pazarda, eksi 3 derece bulan soğuğa karşı müşteriler için ısıtma sisteminin de kuruldu.

Ziyaretçilerine patlamış mısır, sıcak çikolata ve kurabiyeler ikram eden eBay çalışanları, alışveriş yapmak isteyenlere de tablet bilgisayarlarla yardımcı oldular.

Kaldırımda kurulan pazar gece yarısına kadar açık kaldı.

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