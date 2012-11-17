eBay, 24 saatlik sokak pazarı kurdu

Dünyaca ünlü elektronik ticaret sitesi eBay, ünlü markalarla beraber Kanada'nın Toronto şehrinde 24 saatlik bir sokak pazarı kurdu.

Bir ilke imza atarak Toronto Bloor Caddesi'nde sokak satışı yapan eBay, Holiday Marketing ürünlerini, müşterilerin beğenisine sundu.

Pazarda, eksi 3 derece bulan soğuğa karşı müşteriler için ısıtma sisteminin de kuruldu.

Ziyaretçilerine patlamış mısır, sıcak çikolata ve kurabiyeler ikram eden eBay çalışanları, alışveriş yapmak isteyenlere de tablet bilgisayarlarla yardımcı oldular.

Kaldırımda kurulan pazar gece yarısına kadar açık kaldı.