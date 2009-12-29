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Dünya

Ebadi’nin kız kardeşi gözaltına alındı

İran'da Nobel Barış Ödüllü avukat Şirin Ebadi'nin kız kardeşi göz altına alındı.

29 Aralık 2009 02:00

T24-İran’da Nobel Barış Ödüllü İranlı avukat Şirin Ebadi’nin kız kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi.
2003 Nobel Barış Ödülü sahibi Ebadi, muhalefet yanlısı internet sitesi “Rah-e-Sabz”da yayımlanan açıklamasında, “kız kardeşi Nuşin Ebadi’nin, kendisine baskı yapılması amacıyla gözaltına alındığını” ifade etti. Ebadi’nin açıklamasında, “Kız kardeşim herhangi bir siyasi faaliyette bulunmuyordu. Gözaltına alınması, insan haklarını savunmak için yürüttüğüm faaliyetleri durdurmam için yapılmış bir girişimdir” denildi. Açıklamada, Nuşin Ebadi’nin nerede gözaltına alındığı belirtilmedi.
        
“Rah-e-Sabz”daki haberlerde, bugün İran’da başka muhalifler ve bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı bildirildi.

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