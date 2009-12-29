Ebadi’nin kız kardeşi gözaltına alındı

T24- İran’da Nobel Barış Ödüllü İranlı avukat Şirin Ebadi’nin kız kardeşinin gözaltına alındığı bildirildi.

2003 Nobel Barış Ödülü sahibi Ebadi, muhalefet yanlısı internet sitesi “Rah-e-Sabz”da yayımlanan açıklamasında, “kız kardeşi Nuşin Ebadi’nin, kendisine baskı yapılması amacıyla gözaltına alındığını” ifade etti. Ebadi’nin açıklamasında, “Kız kardeşim herhangi bir siyasi faaliyette bulunmuyordu. Gözaltına alınması, insan haklarını savunmak için yürüttüğüm faaliyetleri durdurmam için yapılmış bir girişimdir” denildi. Açıklamada, Nuşin Ebadi’nin nerede gözaltına alındığı belirtilmedi.



“Rah-e-Sabz”daki haberlerde, bugün İran’da başka muhalifler ve bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı bildirildi.