Ebadi'den ABD'ye İran uyarısı

İranlı kadın hakları savunucusu ve Nobel Barış Ödülü sahibi Şirin Ebadi, İran'a saldırmamaları konusunda ABD ve İsrail'i uyardı.



Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ebadi, ABD'nin Los Angeles kentinde verdiği konferansta İran'a karşı olası ABD ve İsrail saldırısının sonuçları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ebadi, "İran'a saldırılması halinde halk, hükümetle olan ihtilafı unutacak ve ülkeyi savunacak" diye konuştu.



İran ile askeri olarak karşı karşıya gelinmemesini isteyen Ebadi, İran'a tehdit ve saldırı fikrinin bir kenara bırakılmasını istedi. Batıda insan hakları savunucusu olarak tanınan avukat Ebadi, 2003'te Nobel Barış Ödülü almıştı.