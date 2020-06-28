EBA TV Yaz Okulu programları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, TRT EBA TV kanallarında 28 Ağustos'a kadar yayımlanacak Yaz Okulu programları yarın başlıyor. Program 29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında EBA TV kanallarında ekrana gelecek.
Sözcü'de yer alan habere göre Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulaması, Yaz Okulu programlarıyla devam ediyor. Yaz Okulu, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrenci, öğretmen ve velilere sesleneceği konuşmayla açılacak.
29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları’, ‘genç işi içerikler’, ‘çift kanatlı eğitim’, ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar’ olarak belirlendi.