EBA TV Yaz Okulu programları başlıyor

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları’, ‘genç işi içerikler’, ‘çift kanatlı eğitim’, ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar’ olarak belirlendi.