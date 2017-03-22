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BBC Türkçe

EasyJet, Türkiye-İngiltere uçuşlarında elektronik yasağını başlattı

Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu

22 Mart 2017 19:21

Türkiye ile İngiltere arasındaki uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alımını yasaklayan ilk havayolu şirketi EasyJet oldu. İngiliz şirketi yasağın uygulanmasına bugün itibarıyla Türkiye ve Mısır'da başladığını açıkladı.

İngiltere bu iki ülkenin dışında Lübnan, Ürdün, Tunus ve Suudi Arabistan'dan kalkan uçaklarda da cep telefonundan büyük elektronik aletlerin kabine alınmamasına karar vermişti.

Diğer dört ülkeden kalkan uçaklarda yasağın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Diğerleri 'uygulama sürecinde'

İngiliz hükümetin yasağın başlaması gereken bir tarih açıklamamış, fakat havayollarının "uygulamaya başlama sürecinde olduğunu" duyurmuştu.

Dün ABD'nin, aralarında İstanbul'un da bulunduğu sekiz ülkedeki 10 havalimanından ABD'ye doğrudan uçuşlarda güvenlik gerekçesiyle kabine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alınmamasına ilişkin kararının ardından İngiltere de benzer bir karar almıştı.

ABD'nin listesinde Tunus yer almazken İngiltere'nin listesine ek olarak Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas da bulunuyor.

Yasağa gerekçe olarak IŞİD ve El Kaide'den gelen tehditler gösteriliyor.

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