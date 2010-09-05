T24 LogoT24 Logo
Dünya

EARL KASIRGASI KANADA'YI VURDU OTTAWA (A.A)

05 Eylül 2010 00:10

-EARL KASIRGASI KANADA'YI VURDU OTTAWA (A.A) - 04.09.2010 - Earl kasırgasının, Kanada'nın doğusundaki, Atlantik okyanusuna bakan Nova Scotia eyaletini, hızı saatte 111 kilometreye varan rüzgar ve şiddetli yağmurla vurduğu bildirildi. Kanada Ulusal Kasırgalar Merkezinden yapılan açıklamada, cumayı cumartesiye bağlayan gece, ABD'nin kuzeydoğusundan geçerken zayıflayan Earl'ün, Nova Scotia'ya yaklaşınca yeniden güçlendiği belirtildi. Merkezin yetkililerinden John Parker, AFP'ye yaptığı açıklamada, Earl'ün yeniden bir kasırgaya dönüştüğünü ve kasırganın gözünün şu an Nova Scotia'nın güneyinin üstünde bulunduğunu kaydetti. Nova Scotia yetkilileri, Earl'ün eyalette 80 bin evin elektriğinin kesilmesine yolaçtığını ve eyaletin başkenti Halifax'a doğru ilerlediğini ifade etti. Acil durum ilan eden yetkililer, vatandaşları, evlerinden çıkmamaları ve sahile yaklaşmamaları konusunda uyardı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24