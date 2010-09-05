-EARL KASIRGASI KANADA'YI VURDU OTTAWA (A.A) - 04.09.2010 - Earl kasırgasının, Kanada'nın doğusundaki, Atlantik okyanusuna bakan Nova Scotia eyaletini, hızı saatte 111 kilometreye varan rüzgar ve şiddetli yağmurla vurduğu bildirildi. Kanada Ulusal Kasırgalar Merkezinden yapılan açıklamada, cumayı cumartesiye bağlayan gece, ABD'nin kuzeydoğusundan geçerken zayıflayan Earl'ün, Nova Scotia'ya yaklaşınca yeniden güçlendiği belirtildi. Merkezin yetkililerinden John Parker, AFP'ye yaptığı açıklamada, Earl'ün yeniden bir kasırgaya dönüştüğünü ve kasırganın gözünün şu an Nova Scotia'nın güneyinin üstünde bulunduğunu kaydetti. Nova Scotia yetkilileri, Earl'ün eyalette 80 bin evin elektriğinin kesilmesine yolaçtığını ve eyaletin başkenti Halifax'a doğru ilerlediğini ifade etti. Acil durum ilan eden yetkililer, vatandaşları, evlerinden çıkmamaları ve sahile yaklaşmamaları konusunda uyardı.