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Dünya

EARL KASIRGASI ATLANTİK'TE 3. KATEGORİYE DÜŞTÜ MİAMİ (A.)

01 Eylül 2010 16:02

-EARL KASIRGASI ATLANTİK'TE 3. KATEGORİYE DÜŞTÜ MİAMİ (A.) - 01.09.2010 - Earl kasırgasının Atlantik'te 3. kategoriye düştüğü, en yüksek hızının saatte yaklaşık 205 kilometreye indiği belirtildi.  Bunula birlikte, merkezi ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Amerikan Ulusal Kasırgalar Merkezi (NHC), 48 saat içinde kasırganın gücünde zaman zaman değişiklikler olabileceğini kaydetti.     Earl kasırgasının ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki turistlerin popüler mekanı Hatteras Burunu'nun güney-güneydoğusundan kuzey batıya doğru hareket ettiği belirtildi.

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