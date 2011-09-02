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Spor

EAA Başkanı Wirz: Arkadaşlarımız İstanbul'dan çok etkilenmiş DAEGU (A.A)

02 Eylül 2011 13:48

-EAA Başkanı Wirz: Arkadaşlarımız İstanbul'dan çok etkilenmiş DAEGU (A.A) - 02.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonası nedeniyle Güney Kore'nin Daegu kentinde bulunan Avrupa Atletizm Federasyonu (EAA) Başkanı Hansjörk Wirz, 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İstanbul'un aday gösterilmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Daegu kentinde Uluslararası Spor Yazarları Birliği'nin (AIPS) toplantısına katılan Wirz, Türkiye'nin 2016 Avrupa Şampiyonası adaylığı üzerine sorulan soruya, ''2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na İstanbul'un aday olması memnun edici. Arkadaşlarımız İstanbul'dan çok etkilenmiş'' dedi. Aday kentleri denetleyen komisyon üyelerinin genelde 4 kentten de iyi bir izlenimle ayrıldığına dikkati çeken Wirz, şunları söyledi:  ''Komisyon üyelerimiz aday kentlerden son derece etkilendi. İstanbul'un aday olması çok önemli. Bizim için çok memnun edici. Komisyonumuz hazırlıklar konusunda gerekli bilgileri de paylaştı. Barcelona'da Türkiye'nin başarısı gözardı edilemez. Türk atletlerinin daha gelişeceğini umut ediyor ve bekliyorum. Biz federasyon olarak gerek ülke gerekse atletlerin gelişimi için her türlü desteğe hazırız.'' 2015 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye'nin de adaylığının bulunduğunu anlatan Hansjörk Wirz, ''Polonya'nın Bydgoszcz kentini nisan, Hollanda'nın Amsterdam kentini haziran ve ağustos ayı başında da Türkiye'de İstanbul ve Hırvatistan'ın Split kentlerini inceledik. 4 aday şehirden de çok etkilendik. Ayrıca arkadaşlarımız İstanbul'dan son derece etkilenmiş şekilde ayrılmış'' dedi. Bu arada, şampiyonaya aday olan kentlerin ekipleri bu yılın ekim ayında yaptıkları projelerini sunacak. 3-5 Kasım'da Helsinki'deki konsey toplantısında, 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası için oylama yapılacak ve karar verilecek.

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