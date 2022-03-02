EA Sports, Rusya Milli Takımı ve kulüplerini FIFA oyunlarından çıkardı

FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online oyunlarından Rusya milli takımı ve Rusya kulüp takımlarının kaldırılacağı açıklandı.

EA, Rus milli futbol takımı ve tüm Rus kulüplerinin FIFA 22, FIFA Mobile ve FIFA Online'dan çıkarılacağını duyurdu.

EA, duyuruyu bu öğleden sonra, gerçek hayattaki FIFA ve UEFA yönetim organlarının Rusya'nın ulusal tarafının ve oyuncuların bir sonraki duyuruya kadar yasaklanacağını söylemesinden birkaç gün sonra yaptı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve Ukrayna çatışmasına son verilmesi çağrısında bulunuyor" denildi.