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Spor

E Tribünü ablukada!

07 Eylül 2008 03:00



Fenerbahçe Yönetimi, sezon başından bu yana taraftarlarla arasında tartışma konusu olan Maraton üst E tribününü özel bir koruma ordusuyla abluka altına aldı.

Bin kişilik tribünde 200 koruma görevlisinin görev yapıp, asayişi sağlayacağı belirtildi. Bu özel tribüne dışarıdan kimsenin sızmaması, burada kombinesi olan seyircilerin huzur içinde maç seyretmesi için özel eğitimli güvenlik görevlilerinin maçlarda nöbet tutacağı ifade edildi.

Yeni görev yapan elemanların, stadın emniyetini sağlayan şirketten ayrı olduğu vurgulandı.

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