T24 LogoT24 Logo
Gündem

E tipi cezaevinde mahkumlar yatakları yaktı, 24 kişi hastanelik oldu

Mahkumlar arasında başlayan kavganın büyüyünce…

09 Kasım 2015 16:15

Giresun E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde mahkûmların yatakları yakması sonucu, aralarında olaya müdahale eden cezaevi infaz görevlilerinin de bulunduğu 24 kişi dumandan zehirlendi.

.

DHA’dan Hakan Kabahasanoğlu’nun haberine göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan Giresun E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin 4'üncü Bloğu'ndaki bir koğuşta mahkumlar arasında bu sabah kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bazı mahkumlar koğuştaki yatakları yakmaya başladı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri koğuştaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar ile cezaevi infaz görevlileri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 24 kişi değişik hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ETİKETLER

e tipi cezaevigiresuncezaevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24