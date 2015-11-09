E tipi cezaevinde mahkumlar yatakları yaktı, 24 kişi hastanelik oldu

Giresun E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde mahkûmların yatakları yakması sonucu, aralarında olaya müdahale eden cezaevi infaz görevlilerinin de bulunduğu 24 kişi dumandan zehirlendi.

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DHA’dan Hakan Kabahasanoğlu’nun haberine göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde bulunan Giresun E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin 4'üncü Bloğu'ndaki bir koğuşta mahkumlar arasında bu sabah kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine bazı mahkumlar koğuştaki yatakları yakmaya başladı. Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri koğuştaki yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen bazı mahkumlar ile cezaevi infaz görevlileri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 24 kişi değişik hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı