E-ticarete hücum: Beymen.com'un sipariş hacmi Nisan'da yüzde 245 arttı

Uzun zamandır dijitale büyük yatırım yaptıklarını belirten Beymen CEO'su Elif Çapçı, Beymen.com’un Nisan ayında sipariş hacminin yüzde 245 arttığını, yeni müşteri sayısının ise yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiğini söyledi.

12 Mayıs Salı günü itibariyle Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazasını yeniden hizmete açacaklarını belirten Çapçı alınan önlemleri şöyle anlattı: "Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecekler. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte edilecek. Aynı şekilde deneme kabinlerimiz de her kullanım öncesi dezenfekte ediliyor olacak. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunulacak. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda yapılacak. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. Ödemeler konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz.”