E-ticaret teknoloji ürünleri piyasasında öncülüğünü koruyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – Küresel olarak 2018’in ilk yarısındaki teknoloji ürünleri satışlarının yaklaşık olarak üçte biri e-ticaret yoluyla gerçekleşti.

GfK verilerine göre, bölgesel olarak bakıldığında Çin liderliğindeki Asya Pasifik bölgesi, çevrimiçi satışlara öncülük ediyor. Çin’de e-ticaret satışlarında görülen yüzde 30’luk artış, e-ticaret perakende satıcıları kazançlarının da yüzde 23 yükselmesini sağladı. Avrupa ülkelerinde ise çevrimiçi satışlar toplam satışların yüzde 25’ini oluşturuyor ve e-ticaret çoğu Avrupa ülkesinde gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Yaklaşık yüzde 80’lik internet penetrasyonuna sahip olan ABD ve Avrupa’ya göre, taşra yerleşiminin daha yüksek olması nedeniyle, Çin’de internet penetrasyonu yüzde 55 oldu. Çin altyapısına yapılan yatırımların, internet kullanımının yaygınlaşmasıyla çevrimiçi gerçekleşen satışlarda da artış yaratması bekleniyor.

Toplam 1.4 milyarlık nüfusunda 773 milyon kullanıcıyla dünyanın en büyük çevrimiçi topluluğuna sahip olan Çin’de internet kullanımı gün geçtikçe artarken, söz konusu artış perakende satıcılarının Avrupa piyasalarına açılmasına olanak sağlıyor.

Avrupa’da e-ticaret yaygınlaşıyor

Çin e-ticaret devlerinin Avrupa pazarında diğer rakiplerinin ilgilenmediği veya çevrimiçi satışlarda rağbet görmeyen ürünlere odaklanması bekleniyor. GfK araştırması kapsamında e-ticaret satışı gözlemlenen 18 ülkede (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İspanya, İsviçre, Ukrayna) kullanıcılar diğer ürün gruplarına göre internet üzerinden en çok bilişim ürünleri alışverişini tercih ediyor.

Mobil cihaz kullanımı e-ticaret piyasası canlandıracak

Küresel olarak akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar üzerinden alışveriş yapmak çoğu kullanıcı arasında yaygınlaşırken, GfK araştırmasına göre 2018’de kullanıcıların “mobil cihazları önemli bir alışveriş aracı haline geldi”. Çin’in mobil ticaret alanındaki deneyimi sebebiyle, kullanıcı nüfusunun yüzde 80’i teknik ürün alışverişinde akıllı telefon veya mobil cihazlarını tercih ediyor.