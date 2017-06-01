e-ticaret siteleri için yeni güvenlik önlemleri

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektronik ticaret sitelerinde güvenliğin sağlanması gerektiğini belirterek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın elektronik ticareti geliştirmek ve güvenliğini artırmak için üzerinde çalıştığı ‘Güven Damgası Sistemi’ni desteklediğini açıkladı. Yeni sistemle dolandırıcılık olaylarının daha da azalacağını vurgulayan Palandöken "Tüketiciler, satın alınmış ürünün teslimatında bir sürpriz yaşamayacak, fotoğraf makinesi alımışken kargodan cep telefonu çıkmayacak" dedi.

Tüketiciler şikâyetine muhatap bulabilecek

TESK Başkanı Palandöken açıklamasında şunları söyledi:

“Tüketiciler, Güven Damgası ile tahsis edilen sitelerin daha güvenli ve gizliliğe önem veren siteler olduklarını satın alınan malın kalitesinden ve kendilerine ulaştırılırken aksaklıkların kalktığını göreceklerdir. e-ticaret ile satın alınan ürün veya hizmet ile ilgili yaşanan olumsuzluk ya da aksaklıklarda şikâyetlerini iletecekleri muhatap bulabilecek, çözüme ulaşabileceklerdir. Satın alınmış ürünün teslimatında bir sürpriz yaşanmayacak olup, fotoğraf makinesi alınmışken kargodan cep telefonu çıkmayacaktır. Güven Damgası olan sitelerde böyle bir aksilik yaşanması durumunda Bakanlık duruma müdahil olarak yaptırımlarını kullanacaktır. En önemlisi mahkemelerin yükü azalacak.

Taahhütlere uygun hareket edilecek

“e-ticaret ortamının çocukların korunmasına yönelik tedbirler içermesi gibi gereklilik ve standartların sağlanması gerekmektedir. Stok bilgisi ve ürün özellikleri ile tedarik, kargo ve teslimat süreleri gibi hususlarda taahhütlerine uygun hareket etmeleri, sipariş ve kargo takibinin yapılması, alıcının sipariş hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikâyetlerini ileterek, çözüme ulaşabilmesi gibi gereklilikler de Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağında gerekli çalışmalar yapılmaktadır

Vergi gelirleri takibi kolaylaşacak

"Güven damgası alan sitelerin vergi işlemlerinin de daha rahat takip edilebileceğini ifade eden Palandöken, “Vatandaşlar yakın gelecekte güven damgası alan siteleri tercih ederken maliye de bu siteler üzerinden elde edilen gelirleri daha kolay takip edecek, bu yolla vergi gelirleri de artacaktır. Özetle, bu sistemde hem e-ticareti yapanlar, hem vatandaşlar hem de devlet kazanacak, yani bir taşla üç kuş vurulacak.”