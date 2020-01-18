E-ticaret için yeni düzenleme kapıda; tüketiciler için tazminat hakkı geliyor

“Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi” adı verilen düzenleme, mevzuata aykırı ürünlerin toplatılması, insanlara zarar vermesi halinde ürünün imalatçısı ve ithalatçısına tazminat ödeme yükümlülüğü getiriyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin detaylarına ilişkin bilgi verirken, düzenlemeyle AB müktesebatına uyum sağlandığını, bu sayede Türk malı ürünlerin Avrupa pazarına daha rahat erişmesini hedeflediklerini söyledi. Muş, “Düzenlemeyle ihracatçımız çok daha rahat ve etkili şekilde Avrupa pazarlarına mallarını satma imkanına sahip olabilecek” dedi. Türk malı imajının korunabilmesi için tağşiş ya da güvensiz ürün ihracatı yapılan firmalara kısıtlama getirileceğini bildiren Muş, “Speckt’leri tutmuyorsa, etikette yazılanlarla ürün tutmuyorsa ve firmalar bu şekilde ihracat yapmaya çalışıyorsa bunlara belli kısıtlamalar ve yaptırımlar getirilecektir” ifadesini kullandı.

“Geri çağırma mekanizmasının zorunlu hale getirileceğini” vurgulayan Muş, “Kanun teklifiyle bir ürünün ayıplı, uygunsuz, güvenli olmadığı ortaya çıktığı zaman tüketiciye herhangi bir külfet olmadan zorunlu şekilde geri çağrılmasını, toplanmasını düzenlemiş oluyoruz” dedi. Teklifle, “ürün sorumluluğu tazminatı” getirileceğini bildiren Muş, “Düzenlemeyle vatandaşımız bir ürün aldığı zaman bu üründen kaynaklı kendisinin ya da mallarının zarar görmesi durumunda tazminat hakkını getirmiş olacağız” diye konuştu.

E-ticaretin, hızlı geliştiğine dikkati çeken Muş, “Özellikle internet, televizyon ve radyo üzerinden uygunsuz ve güvenli olmayan ürün satışı yapılması durumunda onlar da bu düzenlemenin öngörüldüğü müeyyideler kapsamında olacak” ifadesini kullandı.

Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 1 yıl sonra yürürlüğe girecek düzenleme ile getirilen belli başlı hükümler şöyle:

Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat miktarının belirlenmesinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak.

Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden satışının yapılması halinde, ilgili kuruluşa bildirilecek. Söz konusu içeriğin 24 saat içerisinde çıkarılmaması halinde içeriğe erişim engeli gelecek.

Alınan önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda işletmeci kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağıracak.

Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar ürünü geri çağıran işletmeci tarafından üstlenilecek.

Ürün güvenliğine aykırı hareket edenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, ürün güvenliği dışındaki hükümlere aykırı hareket edenlere 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Cezalar tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.