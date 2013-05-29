E-ticaret dükkanların sonunu mu getiriyor?

İngiltere'deki Perakende Satış Araştırmaları Merkezi'ne göre internetten alışveriş yaygınlaştığı için beş yıl içinde sokaklardaki dükkanların % 20'sinin kapanabileceğini bildir. Satış oranlarını inceleyen kuruluş, bu oranın İngiltere'de 62 bin dükkanın kapanacağı anlamına geldiğini belirtti.

Kuruluşun hazırladığı rapora göre, kapanacak dükkanların yerini konutların alması beklenirken, bu yüzden 316 bin kişinin işini kaybedebileceğine dikkat çekiliyor. İnternet satışlarının ise giderek artacağı ve iki katına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Prof. Joshua Bamfield tarafından hazırlanan rapora göre, kapanacak ilk dükkanlar; eczanelerle, sağlık ve güzellik malzemeleri satanlar olacak.

Bunları müzik, kitap, kart, kırtasiye ve hediye satan dükkanlar izleyecek.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, raporda bir ana caddede mağaza açmakla, küçük bir kentin dış mahallesinde, internetten satılacak malların konulacağı bir depo tutmanın maliyeti de karşılaştırılmış. Örneğin, İngiltere'nin orta bölgesi Midlands'de küçük bir dükkan ayda 10 bin sterline mal olurken, böyle bir depo tutmanın aylık maliyeti 650-1800 sterlin arasında.

Kuruluş İngiltere'de toplam 280 bin dükkan olduğunu tahmin ediyor. Bu sayının 2018'e kadar 220 bine inmesi bekleniyor.