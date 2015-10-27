E-ticaret devi Alibaba Group cirosunu yüzde 32 artırdı

Dünya e-ticaret devi Alibaba Group, cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 22,17 milyar dolara yükseltti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group, mali yılın üçüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde ciro elde etti. Gelen iyi bilanço rakamlarının ardından New York borsasında işlem gören Alibaba hisseleri yüzde 8,5 yükseldi.

Alibaba, 30 Eylül'de sona eren çeyrek dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 22,17 milyar dolara yükseltti. Analistler ise 21,25 milyar dolar ciro bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte dağıtılabilir kar ise 3,58 milyar dolar, hisse başına 1,40 dolar oldu. Tek seferlik kalemler hariç hisse başına kar 0,57 dolar seviyesinde gerçekleşti.

120 dolardan 76,35'e düşmüştü

Alibaba hisseleri dün Kasım 2014'te 120 dolar ile kırdığı rekordan yüzde 36 düşükte 76,35 dolardan kapanmıştı.