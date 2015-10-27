T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

E-ticaret devi Alibaba Group cirosunu yüzde 32 artırdı

Üçüncü çeyrekte şirket, analist beklentilerinin üzerinde ciro elde etti

27 Ekim 2015 18:33

Dünya e-ticaret devi Alibaba Group, cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 22,17 milyar dolara yükseltti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group, mali yılın üçüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde ciro elde etti. Gelen iyi bilanço rakamlarının ardından New York borsasında işlem gören Alibaba hisseleri yüzde 8,5 yükseldi.

Alibaba, 30 Eylül'de sona eren çeyrek dönemde cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artırarak 22,17 milyar dolara yükseltti. Analistler ise 21,25 milyar dolar ciro bekliyorlardı.   

Üçüncü çeyrekte dağıtılabilir kar ise 3,58 milyar dolar, hisse başına 1,40 dolar oldu. Tek seferlik kalemler hariç hisse başına kar 0,57 dolar seviyesinde gerçekleşti.

120 dolardan 76,35'e düşmüştü

Alibaba hisseleri dün Kasım 2014'te 120 dolar ile  kırdığı rekordan yüzde 36 düşükte 76,35 dolardan kapanmıştı.

ETİKETLER

alibabae ticaretinternetalışverişweb sitesiciro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24