'e-Tebligat' dönemi başlıyor

T24 - PTT Genel Müdürlüğü, tebligatların elektronik ortamında gönderilmesine yönelik "e-tebligat" projesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. "e-tebligat" uygulamasının, Tebligat Kanunu'nda değişiklik yapılmasının ardından 2011 yılında başlatılması hedefleniyor.



Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılan tüm tebligatların, elektronik ortamda yapılmasını öngören "e-tebligat" projesine göre, "e-posta" adresi olmayan kimse kalmayacak.



PTT Genel Müdürlüğünün "sorumlu kuruluş" olarak yürüttüğü proje kapsamında, PTT'den vatandaşlık numarasıyla "ptt.net.tr" uzantılı (örnek:1111111@ptt.net.tr) e-posta adresi alınacak ve bu e-posta adresleri sisteme kaydedilecek. Böylece, tebligatlar vatandaşların e-posta adreslerine kısa zamanda ve masrafsız iletilecek. Kullanıcılar, e-posta adreslerine PTT'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.



'e-Tebligat'ta 3 gün sınırı



Sistemdeki e-postaya tebligat yapıldığında, vatandaşlar SMS yoluyla da bilgilendirilecek. Tebligatların sistemdeki e-posta adresine ulaşmaması ya da tebligatın elektronik olarak yapılamaması durumunda, posta yoluna başvurulacak.



Elektronik posta yoluyla gönderilen e-tebligat, kişinin elektronik posta kutusuna ulaştığı tarihten itibaren üç gün sonra "yapılmış" sayılacak. Halen, elden posta yoluyla vatandaşların adreslerine gönderilen tebligatlar, 7. günün sonunda "yapılmış" kabul ediliyor.



Sermaye şirketlerine yapılacak olan tebligatlar için elektronik posta yolunun kullanılması zorunlu olacak.

