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Spor
BBC Türkçe

E-Spor, Paris Olimpiyatları'nda yer bulabilir

Nihâi kararın 2020'de verilmesi bekleniyor

29 Nisan 2018 20:30

Paris Olimpiyat Komitesi, kentin ev sahipliği yapması beklenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, elektronik spor oyunlarının da programa dahil edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne teklifte bulunacak.

320 milyon kişilik oynayıcı kitlesine sahip olan ve 2016'da 520 milyon dolar gelir elde eden video oyunlarının, öncelikle 2022 Asya Oyunları'na dahil edilebileceği belirtildi.

Paris 2024 Olimpiyat Komitesi Eşbaşkanı Tony Estanguet, "E-spor için tamamen olimpiyatlarla ilgili değil diyemeyiz. Gençler yoğun ilgi gösterdiği için, bizim de bu alanla ilgili bir çalışma yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Estanguet, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile, E-Spor'un oyunlara eklenmesiyle ilgili bir görüşme yapacaklarını sözlerine ekledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Eylül ayında Peru'da gerçekleştireceği toplantının ardından, Paris'in 2024, Los Angeles'ın da 2028 Yaz Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmasının resmileşmesi bekleniyor.

2024 Paris Olimpiyatlarının programının, 2019'da şekillenmeye başlayacağı ifade edilirken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın sonrasında hangi spor branşlarının Paris'te yer alacağının belirleneceği ifade ediliyor.

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