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Dünya

E-posta ve '@' işaretinin yaratıcısı Ray Tomlinson, hayatını kaybetti

Tomlinson, 2002 ve 2004 yıllarında, sırasıyla Innovation Ödülü'ne ve IEEE Internet Ödülü'ne layık görüldü

07 Mart 2016 16:45

E-posta ve @ işaretinin yaratıcısı olan Ray Tomlinson, geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki Tomlinson, yapılan tüm mühalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ray Tomlinson, 23 Nisan 1941 tarihinde New York’ta dünyaya geldi. Asıl Adı Raymond Samuel olan Tomlinson, New York’taki Broadalbin Central School’da, daha sonra da 1963 yılında Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) de Elektrik Mühendisliği üzerine lisans eğitimini tamamladı. RPI’dan mezun olduktan sonra 1963 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) de masterını tamamladı.

1967 yılında BBN'de çalışmaya başlayan Tomlinson, burada TENEX adındaki bir süre-paylaşım sisteminin geliştirilmesinde programcı olarak görev alıyordu. Bunun yanı sıra bir dosya transfer programı olan CPYNET üzerinde çalışıyordu.

Tomlinson, şirketinin kullandığı ARPANET üzerinden farklı bilgisayarlardaki insanlar arasındaki iletişimi sağlayan bir yazılım üretmek istedi. Bunu yapmasına yardımcı olabilecek SNDMSG adında elektronik mesaj iletme programı zaten bulunuyordu ancak gelişmesine katkıda bulundukları SNDMSG sadece tek bir bilgisayar üzerinden mesajlaşmayı sağlıyordu.

Yapması gereken CPYNET ve SNDMSG yazılımlarının her ikisini birden yapabilen ve farklı bilgisayarlar arasında veri aktarımını sağlayabilen bir yazılım üretmekti.

Postaların saklandığı posta kutuları, eklenecek her bir dosyanın posta kutusunun sonuna eklenmesi ve bu eklenme sırasında da var olan dosyaların üzerine yazılmaması ilkesine göre tasarlanmıştı.

 

1971 yılında E-posta'nın temelini attı

 

Tomlinson, ilk e-postasını 1971 yılında kendi bulunduğu bilgisayarın hemen yanındaki bilgisayara attı. Bu işlem başarıyla gerçekleştikten sonra çalıştığı grup arkadaşlarının hepsine mail attı ve böylece takip eden iki sene boyunca internet kullanımının yüzde 75'ini oluşturacak olan e-mail sisteminin temelini atmış oldu.

 

"@" işaretinin kullanım nedeni 

 

Ray Tomlinson, ilk e-postasını atarken kullanıcı adı ve bilgisayar ismini beraber yazabilmek için "@" işaretini kullandı. Böylece hangi bilgisayarda hangi kullanıcının olduğu bilgisene ulaşmakta kolaylık sağlamış oldu ve kullandığı ilk e-posta adresi: “tomlinson@bbn-tenexa”dır.

 

Aldığı ödüller... 

 

2000 yılında aldığı George R. Stibitz Computer Pioneer Award adındaki Amerikan Bilgisayar Müzesi'nden aldığı ödül. Bir diğeri ise 2001 yılında Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi'nden aldığı Webby Ödülü. Tomlinson, 2002 ve 2004 yıllarında ise sırasıyla Innovation Ödülü'ne ve IEEE Internet Ödülü'ne layık görüldü.

 

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