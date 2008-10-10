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Dünya

E-posta ile terör tehdidi, üniversite kapattırdı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Middle Tennessee Devlet Üniversitesi kampüsü, bütün öğrencilere zarar verileceği tehdidini içeren bir elektronik posta yüzünden hafta sonuna kadar kapatıld

10 Ekim 2008 03:00

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Middle Tennessee Devlet Üniversitesi kampüsü, bütün öğrencilere zarar verileceği tehdidini içeren bir elektronik posta yüzünden hafta sonuna kadar kapatıldı. Elektronik postayı gönderdiği belirlenen öğrenci tutuklanarak hapse atıldı.

Üniversite sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, okulun bir idari birimine gönderilen postanın daha sonra geniş bir kesime yayıldığı bildirildi. Yetkililer, kısa bir süre önce kampüste üç küçük yangının çıkarıldığını da dikkate alarak kampüsü kapatma kararı aldı.

Rektör tarafından bütün çalışan ve öğrencilere gönderilen e-posta ile duyurulan kararın ardından binalarda arama yapıldı.

Tehdit içerikli elektronik postayı gönderdiği belirlenen öğrenci ise tutuklanarak hapse atıldı. 19 yaşındaki Justin Davis'in, terör eyleminde bulunmak ve kundakçılık suçlarından yargılanacağı açıklandı. 

Eyaletin en büyük üniversitesi olan Middle Tennessee Devlet Üniversitesinin 24 bin öğrencisi bulunuyor.

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