E-kelepçeyle cinayet işledi!

Denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılan Vahdi A. İstanbul Maltepe'deki bir kahvehaneyi tarayarak 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Şüpheli ismi tespit edilince elektronik kelepçesi takip edilerek yakalandı.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, olay 13 Eylül 2017 akşamı Maltepe Aydınevler Mahallesinde bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre siyah renkli bir araç kahvehanenin önüne geldi ve içerisinde bulunan iki kişi araçtan inmeden ateş etmeye başladı. Olayda, kahvehanede bulunan Fazlı Öncel (23) hayatını kaybetti. Kenan Dal (47) ile Özcan Kızılkaya (30) ise yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı.

Olayda yaralanan Özcan Kızılkaya'nın hastanede ifadesi alındı. Kızılkaya ifadesinde, "Caddede yürürken kahvehanenin önünde geldiğim sırada siyah renkli bir cipten bana selektör yapıldı, ben de yanlarına gittim. Araçtakilerden ön koltukta oturan Vahdi A. (26)'yı tanıyordum. Orada bir tartışma yaşadık. Daha sonra sürücü koltuğundaki şahıs bana yumruk attı. Daha sonra silah çıkardılar ve bana ateş etmeye başladılar. Ben de kahvehaneye doğru kaçarken ayağımdan vuruldum" dedi.

Evinde yakalandı

Bu ifade üzerine polis Vahdi A.'yı aramaya başladı. Vahdi A'nın 6 ay önce karıştığı yaralama olayı nedeniyle denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçeyle serbest bırakıldığı belirlendi. Buna göre Vahdi A. akşam 22.00 ile sabah 08.00 arasında evinde olmak zorundaydı. Polis belirtilen saat aralığında evine giderek Vahdi A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifade işlemlerinin ardından tutuklanırken olaydaki aracı kullanan kişi aranıyor.