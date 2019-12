E-haciz dönemi başlıyor

Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin (VEDOP) 3. aşamasının da ay sonunda devreye girmesiyle birlikte vergiyle ilgili bütün işlemler artık elektronik ortamda yapılacak ve takip edilecek.



Vergi dairelerinin web tabanlı on line çalışmasını sağlayacak sistem ile Türkiye çapında 585 mal müdürlüğü de otomasyona geçiriliyor.



Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezinin bankalar ve diğer ilgili birimlerle elektronik entegrasyonunu da güçlendirecek VEDOP-3 ile beyanname verme işleminden sonra vergide tahsilat, haciz, arşivleme ve takip işlemlerinin de elektronik ortamda yapılması sağlanacak.



E-tahsilat ve e-haciz



VEDOP-3 ile birlikte bazı işlem ve uygulamalar şöyle işleyecek:



- Vergi daireleri birbirine entegre haline getirildi. Bu şekilde Balıkesir'de faaliyet gösteren A mükellefiyle ilgili bütün bilgiler, Antalya'daki vergi dairesinde de görülebilecek.



- Vergi, ceza ve gecikme zamları, elektronik ortamda tahsil edilecek. Bankaların hazırlıklarını tamamlamalarının ardından E-Tahsilata geçilecek. Bankalar, mükelleflerin güncel borçlarının yanı sıra geçmişe dönük tahakkuk bilgilerini de görebilecek. Bu çerçevede geçmiş dönemlere ait vergi borcu, gecikme zammı ve faizi de bir tuşla ekrana gelecek.



- Bu sistemde banka vergiyi tahsil ettiği anda vergi dairesindeki "mükellef cari hesabına" işlenecek ve yurdun her yanında her mükellefin borç ve alacakları on line izlenebilecek.



- Vergi mükelleflerinin bütün vergi borç ve alacakları banka hesaplarında olduğu gibi tek kalemde gösterilecek.



- Devletin vadesi geçen vergi alacaklarının tahsili için elektronik ortamda haciz işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunun için bankaların yanı sıra önümüzdeki süreçte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Trafik Tescil ile elektronik bağlantılar kurulacak. E-Haciz sisteminde herhangi bir yazışmaya gerek olmadan elektronik ortamda bütün icra işlemleri yapılabilecek.