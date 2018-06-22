E Grubu'nda Brezilya-Kosta Rika mücadelesiyle ikinci tur maçları başlıyor

Brezilya-Kosta Rika maçı ile E Grubu'nda ikinci maçlar başlıyor. İlk maçta İsviçre karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak hayal kırıklığı yaşatan Brezilya, bu kez Kosta Rika karşısında galibiyet istiyor. Karşılaşma saat 15:00'te başlayacak.

Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden olan Brezilya ilk maçında sürpriz yaşadı. İsviçre ile karşılaşan Sambacılar 20. dakikada Coutinho'nun müthiş golüyle öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 50. dakikada Steven Zuber attığı golle skoru eşitlerken, maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Kosta Rika, Sırbistan'a direnemedi

Oscar Ramirez yönetimindeki Kosta Rika ilk maçını Sırbistan ile oynadı. Orta Amerika temsilcisi Samara Arena'da oynanan maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Sırbistan'dan Kolarov'un golü maçın skorunu belirledi.

E Grubu'nda son durum

Grupta Sırbistan 3 puanla lider durumda. İlk maçta berabere kalan Brezilya ve İsviçre 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Kosta Rika ise son sırada bulunuyor.