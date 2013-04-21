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Ekonomi

E-faturada ayrıntı ücreti alınmayacak

Acarer "BTK olarak elektronik haberleşme hizmetleri konusunda işletmecilerin tüketicilere makul ücretlerle daha kaliteli hizmet sunmasına önem veriyoruz" dedi

21 Nisan 2013 17:44

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sabit ve cep telefonu ile internet hizmetlerine ilişkin elektronik ortamda gönderilen ayrıntılı faturalar için ücret alınmamasına karar verdi.

BTK Başkanı Tayfun Acarer, yaptığı açıklamada, tüketicilerin, fatura bedelinin hangi hizmetler karşılığında oluştuğunu ayrıntılı şekilde görmelerinin en temel haklarından biri olduğunu söyledi.

Tüketicilerin, elektronik ortamda bu hizmeti ücret ödemeden almaları için böyle bir karar aldıklarını bildiren Acarer, uygulamayla basılı gönderilen ayrıntılı faturalardan e-faturaya geçişin hızlanacağını kaydetti. Acarer, bu şekilde kağıt tasarrufuna ve dolaylı olarak ormanların korunmasına da önemli katkı sağlanacağını vurguladı.


'Makul ücretle daha kaliteli hizmet'


Acarer, son yıllarda tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade ederek, "BTK olarak elektronik haberleşme hizmetleri konusunda işletmecilerin tüketicilere makul ücretlerle daha kaliteli hizmet sunmasına önem veriyoruz" dedi.

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